Nove Comuni vincono le ’Spighe Verdi’ 2026

Le Marche festeggiano nove località premiate con le prestigiose "Spighe Verdi" 2026, il vessillo della Foundation for Environmental Education (Fee Italia) sviluppato in collaborazione con Confagricoltura. Il riconoscimento basato sulla certificazione volontaria è andato a Esanatoglia, Grottammare, Matelica, Mondolfo, Montecassiano, Montelupone, Numana, Senigallia e Sirolo premiati per lo sviluppo sostenibile, la tutela della biodiversità e la gestione del territorio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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