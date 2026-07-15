Nomine in Futuro nazionale Vannacci ignora la base e scoppia la rivolta nelle regioni del Sud | È come Meloni e Salvini

Un rappresentante della Campania, in particolare della provincia di Caserta, ha espresso con parole dure il suo disappunto riguardo alle recenti nomine in Futuro Nazionale, affermando che si tratta di scelte che ignorano la base e paragonandole a decisioni di leader politici nazionali. Ha aggiunto che “queste cose si meritano la merda”, sottolineando il suo forte dissenso nei confronti delle nomine, che ha portato a una protesta tra i sostenitori nella regione.

“Voglio che queste cose si sappiano, perché si meritano la merda “. Lo sfogo è di uno dei “campioni” di tesseramenti della Campania. Casertano, nello specifico. È in atto qui una rivolta contro Roberto Vannacci e i dirigenti di Futuro nazionale, simile e forse addirittura più estesa di quella andata in scena lo scorso fine settimana in Calabria, con circa un migliaio di iscritti pronti a mollare il partito. Sì, perché i comitati casertani sul piede di guerra sono ben 17 e contano tra i mille e i 1.500 sostenitori. Ma i veleni all’interno del partito stanno coinvolgendo i comitati di tutto il Sud Italia. E l’accusa al generale, seppur declinata in forme diverse, è la stessa: “Si sta comportando come Meloni e Salvini, nessuna meritocrazia nelle scelte”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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Futuro Nazionale, Vannacci Noi l'unica novità, 16 mila iscritti in 26 giorni

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