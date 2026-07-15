niente genoa aubameyang sceglie il depor

Pierre Aubameyang ha deciso di non trasferirsi in Italia, rifiutando un’offerta del Genoa. Il calciatore, che era stato associato al club ligure, non ha scelto di firmare con la squadra di Serie A. Invece, Aubameyang ha optato per un’altra destinazione, il Deportivo La Coruña, dove giocherà nella prossima stagione. La trattativa con il Genoa non è andata a buon fine e il giocatore ha preso un’altra strada.

Era partito come un sogno, ora è sfumata ogni residua possibilità: Pierre Aubameyang non giocherà in Serie A. Il bomber gabonese era entrato nell'orbita del Genoa che aveva pensato a lui per rafforzare il reparto a disposizione di Daniele De Rossi. Alla fine però Auba ha scelto di ripartire dalla Spagna: secondo quanto riporta Fabrizio Romano l'ex Dortmund e Arsenal ha trovato un accordo totale con il Deportivo la Coruna. Il club spagnolo pagherà 1,5 milioni al Marsiglia. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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