Il consiglio di amministrazione di Banco Bpm ha concluso ieri una riunione dedicata alla situazione di Mps, mentre domani è previsto l’incontro del board di Siena. Resta ancora incerto se ci saranno offerte ufficiali o se le trattative continueranno senza annunci pubblici. La decisione finale sulla strategia da adottare nel dossier Mps sarà comunicata nelle prossime ore. Sono ancora da definire le prossime mosse, con l’attenzione puntata sulla possibilità di offerte concrete.

di Antonio Troise Tutti gli occhi sono puntati su Siena. Dopo il consiglio di amministrazione di Banco Bpm, che ieri ha fatto il punto sul dossier Mps, domani toccherà al board di Rocca Salimbeni. Sul tavolo ci sono l’Offerta pubblica di acquisto e scambio lanciata da Intesa Sanpaolo e la proposta, ancora tutta da costruire, di una possibile aggregazione con il Banco guidato dall’amministratore delegato Giuseppe Castagna. Il cda di Mps è chiamato a una prima valutazione dell’impatto industriale e della congruità del corrispettivo messo sul piatto dal gruppo di Carlo Messina. Intesa offre 16 proprie azioni più un euro in contanti ogni dieci titoli del Monte. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Mps, ancora suspense sulle offerte. Bpm aspetta a scoprire le carte

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