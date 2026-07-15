Morì per un tumore al colon non diagnosticato in tempo le figlie della paziente risarcite con 320mila euro

Nel 2011 una donna è deceduta a causa di un tumore al colon non diagnosticato in tempo. Il Tribunale di Parma ha deciso che le tre figlie riceveranno un risarcimento di 320mila euro. La diagnosi è arrivata con cinque mesi di ritardo rispetto alla morte. La sentenza stabilisce la responsabilità medica nel ritardo della diagnosi.

Una paziente morì nel 2011 per un tumore al colon diagnosticato con cinque mesi di ritardo. Il Tribunale di Parma ha stabilito che le tre figlie della donna vengano risarcite con 320mila euro. I giudici: "Omissione colposa e non giustificabile del personale sanitario". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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