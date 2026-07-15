Monreale intitola l’Antivilla comunale a Elisa Messina ceramista e pittrice che qui fondò il suo laboratorio

Notizia in breve

L’Antivilla comunale di Monreale sarà intitolata a Elisa Messina, artista locale scomparsa nel 2011. La ceramista e pittrice aveva dedicato quegli spazi per anni al suo laboratorio, alla mostra delle sue opere e alla vendita. La decisione è stata ufficializzata e l’intitolazione sarà celebrata con una cerimonia pubblica. La struttura, situata nel centro storico, conserva ancora elementi degli studi e delle creazioni dell’artista.