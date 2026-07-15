Monreale intitola l’Antivilla comunale a Elisa Messina ceramista e pittrice che qui fondò il suo laboratorio

Da monrealelive.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’Antivilla comunale di Monreale sarà intitolata a Elisa Messina, artista locale scomparsa nel 2011. La ceramista e pittrice aveva dedicato quegli spazi per anni al suo laboratorio, alla mostra delle sue opere e alla vendita. La decisione è stata ufficializzata e l’intitolazione sarà celebrata con una cerimonia pubblica. La struttura, situata nel centro storico, conserva ancora elementi degli studi e delle creazioni dell’artista.

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MONREALE – L’Antivilla comunale porterà il nome di Elisa Messina, la ceramista e pittrice monrealese scomparsa nel 2011, che in quegli spazi aveva ubicato per decenni il proprio laboratorio, l’area espositiva e il punto vendita delle sue opere. Lo ha deciso la Giunta municipale. Nata a Monreale nel 1933, Elisa Messina aveva avviato la propria attività nel 1961, dopo gli studi compiuti a Venezia e nella città normanna, fondando il laboratorio e la scuola di ceramica che l’avrebbero resa una delle figure più note dell’artigianato artistico siciliano. Nelle sue opere – vasi antropomorfi, sculture, piatti ispirati ai rosoni normanni dell’abside del Duomo – confluivano le suggestioni della civiltà arabo-normanna e i colori della sua terra. 🔗 Leggi su Monrealelive.it

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