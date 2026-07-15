Monreale arriva la prima piscina comunale | al via l’appalto per il centro sportivo Themis

Notizia in breve

Il Comune di Monreale ha avviato la gara d’appalto per la costruzione del centro sportivo “Themis”, che comprenderà la prima piscina pubblica del territorio. L’area dedicata alla Pianificazione del Territorio ha aperto la procedura per affidare i lavori di realizzazione. Il progetto prevede la creazione di un impianto sportivo destinato a servire la comunità locale. La procedura di gara è ora in fase di avvio, senza ulteriori dettagli sui tempi o sui soggetti coinvolti.