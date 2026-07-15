Monreale arriva la prima piscina comunale | al via l’appalto per il centro sportivo Themis
Il Comune di Monreale ha avviato la gara d’appalto per la costruzione del centro sportivo “Themis”, che comprenderà la prima piscina pubblica del territorio. L’area dedicata alla Pianificazione del Territorio ha aperto la procedura per affidare i lavori di realizzazione. Il progetto prevede la creazione di un impianto sportivo destinato a servire la comunità locale. La procedura di gara è ora in fase di avvio, senza ulteriori dettagli sui tempi o sui soggetti coinvolti.
MONREALE – L’Area VI Pianificazione del Territorio del Comune di Monreale ha avviato la procedura di gara per l’affidamento dei lavori di realizzazione del nuovo Centro Sportivo “Themis”, che ospiterà la prima piscina comunale del territorio. L’opera sorgerà su un’area sottratta alla criminalità organizzata in via Pileri. Con l’avvio della procedura di scelta del contraente si sblocca l’iter attuativo dell’intervento, il cui progetto esecutivo era stato approvato dalla Giunta comunale all’inizio di luglio 2026. L’appalto sarà gestito interamente in modalità digitale nel rispetto della normativa vigente sui contratti pubblici. Di seguito le... 🔗 Leggi su Monrealelive.it
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