Durante la partita, un gruppo di tifosi norvegesi ha eseguito il tradizionale ballo Viking Row, muovendo le braccia come se remassero su una nave vichinga. La scena si è spostata dal pubblico allo spazio di un Parlamento, dove alcuni rappresentanti hanno imitato il gesto, applaudendo. Il coro è stato ripetuto più volte, attirando l’attenzione di chi seguiva la partita e di altri spettatori.

Dallo stadio al Parlamento. In Norvegia da tempo è celebre il coro Viking Row, con il quale i tifosi della nazionale incitano la loro squadra mimando la vogata di una nave vichinga, e non poteva mancare nemmeno in questa edizione dei Mondiali. Ma a fare scalpore è che anche i deputati dello Storting (il Parlamento norvegese) lo hanno adottato in una seduta pubblica. Guidati dal presidente dell’assemblea Masud Gharahkhani si sono lanciati in una Viking row istituzionale, descritta come simbolo di orgoglio nazionale e naturalmente di supporto alla squadra impegnata in America. La politica e il tifo bipartisan. Il 18 giugno scorso è avvenuta la scena, bellissima e bipartisan nell’assemblea legislativa scandinava. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - Mondiali, il ballo della Norvegia e la gioia del Parlamento: ecco il ‘Viking row’ che ha incantato tutto il mondo

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