Una gioielliera racconta di essere stata costretta a sdraiarsi sul pavimento con una pistola puntata alla testa durante la rapina in un negozio di Niguarda. La donna ha ricordato di aver pensato di poter morire in quel momento, con gli occhi chiusi e la canna di un’arma dietro l’orecchio destro. La rapina si è svolta in modo violento e improvviso.

La «morte in faccia» l’ha vista, in realtà, con gli occhi schiacciati sul pavimento anni Settanta, e la canna di una pistola premuta dietro l’orecchio destro. Il senso del tempo svanisce. Minuti, secondi, ore? La mente va agli affetti più cari: «Stavo lì, a terra con mia madre anziana, nel nostro negozio, bastava uno scatto del grilletto ed era tutto finito, ho pensato solo una cosa: “non ho salutato nessuno”». Come ha avuto modo di scoprire Sabrina Taini, grazie alle indagini dei carabinieri che hanno fermato tre criminali peruviani per l’assalto da 180 mila euro in oro alla oreficeria di famiglia in via Ornato, aperta dal 1970, quell’arma, utilizzata lo scorso 19 giugno per colpirla alla testa, era una pistola vera. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

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© Milano.corriere.it - Milano, parla la gioielliera rapinata a Niguarda: «Mi hanno fatta sdraiare puntandomi una pistola alla testa. Ho pensato: ora muoio»

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