Il Milan ha definito un piano di cessioni per aumentare le entrate, dopo aver investito su Gila e Ramos. L'obiettivo è vendere giocatori considerati non funzionali al nuovo progetto, sostenuto dai proprietari. La cifra complessiva da ottenere con le cessioni è stata stabilita, anche se ancora non sono stati comunicati i nomi dei calciatori coinvolti. La strategia mira a rafforzare le finanze del club attraverso queste uscite.

Il piano del Milan, dopo gli investimenti per Gila e Ramos, è quello di rimpinguare le casse cedendo giocatori che non fanno parte del nuovo progetto targato Cardinale e Amorim. I prossimi annunci potranno riguardare le cessioni, sia per una necessità economica, sia per sfoltire la rosa e non trattenere calciatori che non verrebbero presi in considerazione dall'allenatore portoghese. promowebapp Il piano della Gazzetta: l'obiettivo da 150 milioni di euro. C'è una cifra ipotetica che il Milan punta a incassare dalle sue cessioni e la rivela La Gazzetta dello Sport, che parla di un incasso da 150 milioni di euro, con Leão che potrebbe fruttare circa 60 milioni di euro e dovrebbe essere la cessione più importante della sessione. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan, piano cessioni chiaro: ecco i giocatori in partenza e la cifra che si vuole incassare

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