Michelle Hunziker ha confermato di avere una relazione con Giulio Berruti, descrivendola come una fonte di serenità. La conduttrice ha anche dichiarato che un matrimonio non è escluso, ma non ha dato tempistiche precise. La coppia ha scelto di condividere alcuni aspetti della loro relazione con il pubblico, senza approfondire dettagli personali o piani futuri. Nessuna comunicazione ufficiale riguardo a eventuali nozze è stata ancora rilasciata.

Michelle Hunziker ha (finalmente) rotto il silenzio sulla sua relazione con Giulio Berruti, svelando al pubblico un lato della loro storia intimo e rassicurante. In una lunga intervista a Vanity Fair, la conduttrice ha spiegato che il legame con l’attore le ha restituito una stabilità che non provava da tempo: "Con Giulio mi sento al sicuro" ha confessato, aggiungendo un dettaglio molto privato che ha sorpreso i fan: "Ci dormo benissimo". La Hunziker ha poi sottolineato l'importanza di questo equilibrio notturno, solitamente difficile da raggiungere per lei: "Non sa quanto sia importante riuscire ad addormentarmi tra le braccia di un uomo per me, che ho bisogno del mio spazio, anche a letto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Michelle Hunziker: "Giulio Berruti mi regala serenità. Sposarci? Mai dire mai"

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