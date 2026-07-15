Nel 2016, il cantante ricorda un episodio che ha cambiato la sua vita: la diagnosi di un cancro ai polmoni del figlio, Noah. La frase che ha lasciato un segno è stata: «Quando mi dissero di Noah, la mia vita finì». In seguito, ha parlato di come quell’esperienza abbia influenzato profondamente il suo percorso personale e professionale. Non si tratta di eventi legati a premi o successi musicali, bensì di un momento di grande difficoltà familiare.

Quando Michael Bublé ripensa al 2016, c’è un momento che continua a segnare un prima e un dopo nella sua vita. Non è un premio vinto, un concerto sold out o un successo discografico. È il giorno in cui lui e la moglie Luisana Lopilato ricevettero una delle notizie più devastanti che un genitore possa ascoltare: il loro primogenito Noah, di appena tre anni, aveva un tumore al fegato. L’artista canadese ha più volte ricordato quel periodo con grande emozione, spiegando come quella diagnosi abbia completamente cambiato le sue priorità. «Quando abbiamo ricevuto la diagnosi, per me è finita lì. La mia vita intera è finita quel giorno», ha raccontato in diverse interviste, confessando quanto sia ancora difficile parlare di quei mesi. 🔗 Leggi su Billipop.com

© Billipop.com - Michael Bublé, la frase che spezza il cuore: «Quando mi dissero di Noah, la mia vita finì»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Wimbledon, forfait di Serena Williams, niente doppio con la sorella Venus: "Scelta che mi spezza il cuore"Serena Williams non parteciperà al doppio femminile a Wimbledon insieme alla sorella Venus.

Leggi anche: “Ho l’Alzheimer e non l’ho accettato. Quando mi sveglio penso, leggo o guardo la tv. Non credo che la mia vita sia finita. C’è ancora da fare”: Danny Glover commosso