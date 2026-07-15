Il 16 luglio 2026, Roma e il Lazio registreranno temperature fino a 40 gradi. La giornata sarà caratterizzata da sole intenso e condizioni di caldo estremo. Le previsioni indicano temperature elevate per tutta la regione, con assenza di piogge o nuvole significative. La situazione climatica si manterrà stabile durante tutto il giorno, con condizioni di caldo persistente.

Meteo Roma e Lazio, previsioni per giovedì 16 luglio 2026: sole cocente e caldo estremo, fino a 40 gradi. Giovedì 16 luglio 2026 sarà una giornata soleggiata e molto calda a Roma e in tutto il Lazio. Le temperature raggiungeranno i 38 gradi nella Capitale e potranno toccare i 40 gradi nel Frusinate. Segnalazione arancione per temperature massime estreme nelle aree interne della regione. Meteo Roma e Lazio 16 luglio 2026: nuova intensificazione del caldo. Le previsioni meteo per Roma e il Lazio di giovedì 16 luglio 2026 indicano una giornata dominata dal sole e da temperature particolarmente elevate. Il caldo aumenterà ulteriormente nelle aree interne, con valori massimi diffusamente compresi tra 37 e 40 gradi. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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© Romadailynews.it - Meteo Roma e Lazio 16 luglio 2026: caldo estremo fino a 40 gradi

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