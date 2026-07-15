L’opposizione ha chiesto alla premier di salire immediatamente al Quirinale, mentre il centrodestra mostra segnali di instabilità dopo la sconfitta alla Camera. La pressione politica su Meloni si intensifica, con critiche crescenti e richieste di chiarimenti. La situazione politica si fa più tesa, con il governo che potrebbe affrontare conseguenze significative. La richiesta di dimissioni si inserisce in un momento di forte incertezza per l’esecutivo.

La pressione politica su Giorgia Meloni raggiunge livelli mai visti dall’inizio della legislatura. Dopo la pesante battuta d’arresto subita alla Camera sull’emendamento relativo alla legge elettorale, bocciato con voto segreto a causa delle defezioni nella stessa maggioranza, le opposizioni chiedono apertamente le dimissioni della presidente del Consiglio. Dal presidio unitario delle forze di centrosinistra davanti a Montecitorio è arrivato un messaggio netto. Il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, ha dichiarato che «se il governo conserva un minimo di dignità istituzionale, Giorgia Meloni dovrebbe salire immediatamente al Quirinale e rassegnare le dimissioni». 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

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© Laprimapagina.it - Meloni verso le dimissioni? L’opposizione incalza: “Salga subito al Quirinale”. Il centrodestra vacilla dopo la sconfitta alla Camera

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