La Guardia di Finanza di Salerno ha sequestrato sette milioni di euro in un’operazione contro una truffa sui superbonus. L’intervento è stato disposto dal gip del Tribunale di Salerno dopo un’indagine avviata per frodi fiscali e false dichiarazioni. Sono state identificate irregolarità nelle pratiche di crediti fiscali, con aziende coinvolte che avrebbero presentato documentazioni false. L’operazione ha portato al blocco delle somme ritenute il provento di attività illecite.

Tempo di lettura: 2 minuti La Guardia di Finanza di Salerno ha eseguito, su disposizione del gip del Tribunale di Salerno, un decreto di sequestro preventivo, anche per equivalente, per un valore complessivo di 7,4 milioni di euro, nei confronti di una società operante nel settore dell’impiantistica e dei lavori edili, con sede nella provincia di Salerno, nonché del legale rappresentante e dell’amministratore di fatto. Le indagini, coordinate dalla locale Procura della Repubblica ed eseguite dai Finanzieri della Compagnia di Battipaglia, del Gruppo di Eboli e del Gruppo di Salerno, hanno coinvolto sei persone e hanno riguardato la posizione fiscale della società e diverse commesse di ristrutturazione e riqualificazione energetica ammesse alle agevolazioni edilizie del Superbonus 110%. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Maxi truffa sui superbonus nel Salernitano: sequestrati 7 milioni

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Maxi truffa Superbonus a Salerno: sequestro da 560 milioni

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