Martina Miliddi in vacanza | dove è volata dopo le registrazioni di Affari Tuoi

Martina Miliddi ha lasciato le registrazioni di Affari Tuoi e si è trasferita in una località non specificata per una vacanza. La cantante ha condiviso alcune foto sui social, mostrando momenti di relax in un ambiente naturale. La pausa dalle registrazioni è durata alcuni giorni, durante i quali ha potuto distendersi e staccare dalla routine lavorativa. Non sono stati comunicati dettagli sulla destinazione o sui piani futuri.

Martina Miliddi ha approfittato della pausa delle registrazioni da Affari Tuoi per concedersi una vacanza rilassante: ecco dove è volata. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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