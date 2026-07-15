Maria Grazia Cucinotta ha pubblicato un messaggio per celebrare il compleanno della madre. Nell’occasione, l’attrice ha condiviso parole di affetto e gratitudine nei confronti della donna, sottolineando l’importanza della famiglia nella sua vita. Il post è stato accompagnato da una foto che ritrae madre e figlia insieme. La Cucinotta ha evidenziato come il rapporto con la madre rappresenti un punto centrale per lei, più di qualsiasi altro aspetto della sua carriera o successo.

La famiglia è ciò che conta di più per Maria Grazia Cucinotta. Più del successo, dalla fama, del denaro e dell’ambizione. La vera ricchezza, per l’attrice siciliana è l’affetto dei suoi cari, quello della mamma in particolare. In occasione del 97esimo compleanno di Antonietta, Maria Grazia la festeggia in grande, anche sui social, e arriva una valanga di auguri vip. I 97 anni di mamma Antonietta. È uno scatto semplice, come se ne vedono tanti, quello condiviso su Instagram da Maria Grazia Cucinotta. Il glamour non trova spazio in quello che si offre agli occhi dei follower come un momento di felicità spontanea e semplice. L’attrice si mostra nella casa di famiglia, di fronte al tavolo su cui svetta una grande torta di cioccolato. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Maria Grazia Cucinotta festeggia il compleanno della mamma: il messaggio commovente

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