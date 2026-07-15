Molti partecipanti e spettatori di Temptation Island condividono pubblicamente il loro interesse per il programma, senza mostrare imbarazzo. La questione è stata sollevata da alcune persone che si chiedono perché non si provi vergogna nel parlarne apertamente. Non si tratta di snobismo, ma di una scelta di comunicare senza timore di giudizi. La discussione si concentra sul fatto che il programma è diventato un fenomeno di massa e che molte persone lo seguono senza sentirsi in colpa.

Parto da una premessa fondamentale: non c’è alcuno snobismo nelle mie parole né nelle intenzioni di questo mio pezzo. C’è, semmai, la sincera, curiosa, forse persino ingenua volontà di capire perché molti – spesso – provino un certo pudore nell’ammettere di guardare la cosiddetta “ tv spazzatura ”, mentre con Temptation Island abbiano un atteggiamento diverso. Temptation Island è un successo senza precedenti: ma perché?. Temptation Island è un fenomeno televisivo senza precedenti: in piena estate, ogni settimana, raduna davanti allo schermo quattro milioni di italiani, fa il 30% di share, monopolizza i social, crea dibattito nelle altre... 🔗 Leggi su Donnapop.it

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Ma perché la gente non si vergogna di guardare Temptation Island e di dirlo

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