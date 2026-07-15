Lo scorso fine settimana, quattro dei sei bagni pubblici sul lungomare tra il porto e Cesano sono stati danneggiati da atti vandalici. I bagni numerati 3, 4, 5 e 6 sono stati completamente distrutti. Le autorità stanno verificando i danni e indagando sull’accaduto. Nessuna persona è stata ancora identificata in relazione all’episodio. I servizi interessati rimangono chiusi fino a nuovo avviso.

Vandali in azione lo scorso fine settimana: quattro dei sei bagni pubblici (numero 3, 4, 5 e 6) situati sul lungomare, tra il porto e Cesano, sono stati danneggiati. Completamente distrutte le porte di accesso ai servizi igienici, rendendoli temporaneamente inutilizzabili e causando un significativo disagio ai numerosi utenti della spiaggia. L’Amministrazione comunale si è attivata per ripristinare la piena funzionalità delle strutture, provvedendo all’ordine delle nuove porte. Tuttavia, i tempi necessari per la fornitura dei materiali non consentiranno il ripristino prima di 7-10 giorni. Fino al completamento dell’intervento, i quattro servizi igienici resteranno chiusi al pubblico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lungomare, distrutti dai vandali 4 bagni pubblici

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