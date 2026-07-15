Un violento acquazzone si è scatenato oggi pomeriggio nel Verbano, colpendo anche Luino, dove una comitiva di turisti inglesi è stata sorpresa dalle onde. Le strade sono state allagate e le persone sono rimaste bloccate o in difficoltà. Nessun ferito è stato segnalato, ma le autorità hanno consigliato di evitare le zone a rischio. La pioggia intensa ha causato disagi nel traffico e ha reso necessarie operazioni di sicurezza.

Luino, 15 luglio 2026 – Attimi di paura a Luino per un violento acquazzone che si è abbattuto oggi pomeriggio, mercoledì 15 luglio, su tutta la zona del Verbano. In particolare hanno tremato – letteralmente – i turisti a bordo di alcune imbarcazioni impegnate in traversate dal lago da una sponda all’altra, per raggiungere la riva piemontese con un servizio privato. Si tratta di una comitiva di inglesi, arrivati nel Varesotto nell’ambito di una vacanza fra i laghi del nord Italia. Trentacinque di loro oggi pomeriggio, verso le 16, erano a bordo di alcuni natanti. È qui che sono stati sorpresi dalla tempesta che, in pochi minuti, ha rovesciato sul lago quantità importanti di acqua. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Luino, violento acquazzone: comitiva di turisti inglesi in balia delle onde

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