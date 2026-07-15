L'oroscopo di giovedì 16 luglio 2026 | Acquario e Scorpione fanno i capricci
Il 16 luglio 2026, la Luna in Leone si presenta instabile e capricciosa, portando tensioni. Giove opposto a Plutone contribuisce a creare un’atmosfera di esuberanza e insoddisfazione. Acquario e Scorpione manifestano comportamenti più irrequieti del solito, facendo i capricci. La giornata si caratterizza per una certa agitazione e difficoltà nel mantenere equilibrio emotivo.
La Luna di giovedì 16 luglio 2026 in Leone è ancora capricciosa ed esigente, instabile ed esuberante: le tensioni di Giove opposto a Plutone non tranquillizzano!. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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