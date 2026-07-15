Le Isole Eolie tornano di nuovo sotto i riflettori internazionali grazie all’uscita nelle sale dell’Odissea, il nuovo film di Cristopher Nolan, girato in parte a Lipari e Vulcano. Sulla stampa estera spuntano attenzioni ed elogi per l’arcipelago siciliano, già teatro di altri memorabili film come Il postino di Massino Troisi e Stromboli di Roberto Rossellini. L'Odissea di Nolan girato alle Isole Eolie Da Lipari a Vulcano, le Eolie celebrate dalla stampa estera Dal Postino a Stromboli, Eolie set cinematografico L’Odissea di Nolan girato alle Isole Eolie Arriva nei cinema italiani il 16 luglio l’Odissea (The Odyssey), l’atteso nuovo kolossal di Christopher Nolan. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - L'Odissea di Nolan riporta le Isole Eolie sotto i riflettori dopo Il Postino e Stromboli, elogi dall'estero

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Odissea di Nolan: Analisi Storica (Ultimo Trailer)

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