LIVE Italia-Giappone 1-2 Nations League volley 2026 in DIRETTA | gli azzurri provano a reagire 11-10
L’Italia e il Giappone sono in campo per la Nations League volley 2026, con il punteggio che si attesta sul 1-2 in favore degli asiatici. Gli azzurri hanno recuperato terreno, portandosi avanti 11-10, ma il punteggio si è poi spostato a favore del Giappone. Durante il set, sono stati segnati alcuni punti con diagonali e attacchi dalla seconda linea, mentre ci sono stati anche errori che hanno inciso sull’andamento del gioco. La partita è in corso con aggiornamenti in tempo reale.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14-13 Diagonale Ishikawa da zona 4 14-12 Diagonale di Bovolenta da seconda linea senza muro 13-12 Errore al servizio Italia 13-11 Difesa su Nishida e attacco vincente in diagonale di Porro da zona 4 12-11 Primo tempo Sanguinetti 11-11 Primo tempo Nishimoto 11-10 Primo tempo Sanguinetti 10-10 Primo tempo Nishimoto 9-10 Pipe di Porro 9-9 Errore al servizio Italia 9-8 Diagonale di Bovolenta da zona 2 8-8 Mano out Ishikawa da zona 4. Mai visto quest’anno a Perugia su questi livelli il giapponese. 8-7 Diagonale di Bovolenta ma il Giappone sta difendendo l’impossibile. 7-7 Errore al servizio Italia ma la... 🔗 Leggi su Oasport.it
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