LIVE Italia-Giappone 1-2 Nations League volley 2026 in DIRETTA | gli azzurri provano a reagire 11-10

Notizia in breve

L’Italia e il Giappone sono in campo per la Nations League volley 2026, con il punteggio che si attesta sul 1-2 in favore degli asiatici. Gli azzurri hanno recuperato terreno, portandosi avanti 11-10, ma il punteggio si è poi spostato a favore del Giappone. Durante il set, sono stati segnati alcuni punti con diagonali e attacchi dalla seconda linea, mentre ci sono stati anche errori che hanno inciso sull’andamento del gioco. La partita è in corso con aggiornamenti in tempo reale.