LIVE Italia-Giappone 1-0 Nations League volley 2026 in DIRETTA | gli azzurri si aggiudicano un rocambolesco primo set 26-24
Gli azzurri hanno vinto il primo set della partita contro il Giappone con il punteggio di 26-24. La fase si è conclusa con un punto decisivo in favore degli italiani, dopo una serie di scambi equilibrati. Durante il set, Giannelli ha messo a segno un colpo di seconda intenzione, mentre Takahashi ha segnato con una parallela da zona 4. Un errore in battuta ha permesso agli italiani di chiudere il parziale.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-5 Giannelli di seconda intenzione 4-5 Parallela di Takahashi da zona 4 4-4 Mano out Bovolenta da seconda linea 3-4 Parallela di Takahashi da zona 4. Inarrestabile 3-3 Invasione aerea Giannelli 3-2 Errore al servizio Italia 3-1 Murooooooooooooooooooo Bottoloooooooooooooooooooooooo 2-1 Parallela di Bovolenta da seconda linea 1-1 Diagonale di Takahashi da zona 4 1-0 Primo tempo Sanguinetti 26-24 Muroooooooooooooooooooooooooo Sanguinettiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii! L’Italia vince un primo set spettacolare che sembrava già concluso dopo l’attacco di Takahashi sul 23-24. L’invasione dei nipponici ha ribaltato tutto 25-24 La slash di Sanguinetti! 24-24: Incredibile!!! Tocco della rete del Giappone e dunque 24 pari 23-25 L’attacco vincente di Takahashi chiude il primo parziale. 🔗 Leggi su Oasport.it
Segui gli aggiornamenti su Italia.
KO per le Azzurre di Velasco: Italia-USA 0-3 | Volleyball Nations League | DAZN
Notizie e thread social correlati
LIVE Italia-Ucraina 0-0, Nations League volley 2026 in DIRETTA: azzurri costretti ad annullare un set point nel primo set, 23-24Nel primo set, l’Italia ha annullato un set point a 23-24 grazie a un attacco vincente da posto quattro di Bottolo.
LIVE Italia-Francia 0-0, Nations League volley 2026 in DIRETTA: gli azzurri provano ad allungare nel primo setNella partita di Nations League di pallavolo, l’Italia e la Francia sono ferme sullo 0-0.
Temi più discussi: LIVE Italia-Giappone, Nations League volley 2026 in DIRETTA: tornano Giannelli, Romanò e Balaso; LIVE! Italia-Giappone: sfida chiave di VNL per gli Azzurri; Giappone - Italia in Diretta Streaming | DAZN IT; VNL: alle porte Italia-Giappone, parla Capitan Giannelli.
VNL: L’Italia riparte da Osaka, Giannelli presenta la sfida al Giappone Gli azzurri tornano in campo nella Pool 9 di Osaka: esordio mercoledì 15 luglio contro il Giappone. Simone Giannelli indica attenzione, qualità del cambio palla avversario e necessità di un x.com
Il grande rugby vi aspetta LIVE su TV8 e CIELO Sabato dalle 10:30 non perdetevi la sfida tra Giappone e Italia valida per il Nations Championship facebook
Giappone-Italia 0-0 LIVESempre capitan Giannelli ha poi sottolineato il livello di questa edizione della Volley Nations League: Per quanto riguarda le altre avversarie, credo che il livello medio di questa Vnl si sia alzato ... sport.sky.it
Viaggio in Italia per il compleanno reddit
Diretta Italia Giappone | Streaming video tv: bella sfida contro la capolista! (VNL 2026, oggi 15 luglio)Diretta Italia Giappone streaming video tv: per la VNL 2026 siamo a Osaka contro i padroni di casa e primi in classifica, ancora imbattuti. ilsussidiario.net