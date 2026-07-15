LIVE Italia-Giappone 1-0 Nations League volley 2026 in DIRETTA | gli azzurri si aggiudicano un rocambolesco primo set 26-24

Notizia in breve

Gli azzurri hanno vinto il primo set della partita contro il Giappone con il punteggio di 26-24. La fase si è conclusa con un punto decisivo in favore degli italiani, dopo una serie di scambi equilibrati. Durante il set, Giannelli ha messo a segno un colpo di seconda intenzione, mentre Takahashi ha segnato con una parallela da zona 4. Un errore in battuta ha permesso agli italiani di chiudere il parziale.