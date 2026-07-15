L' Italia deve far squadra e recuperare reddito per imprese e lavoratori

L’Italia si trova a dover affrontare un peggioramento della situazione internazionale, causato da tensioni geopolitiche a livello globale. La crisi influisce su imprese e lavoratori, che devono recuperare reddito e resistere alle conseguenze di questa instabilità. Le tensioni tra paesi continuano a influenzare i mercati e le relazioni commerciali, creando un contesto di incertezza che richiede misure di adattamento e resilienza.

L’orizzonte internazionale sta nuovamente peggiorando, a determinarlo concorrono i soliti complessi rapporti geopolitici che spaziano nell’intero globo. A renderlo meno negativo sono i risultati di JP Morgan del II trimestre, superiori alle attese, grazie a un’economia Usa che va meglio del previsto, un’inflazione, seppur alta, ma accettabile. Gli oltre 21 miliardi di dollari di utile, superiore a oltre il 40% del risultato del 2025, conditi da un margine d’interesse, ricavi, patrimonio gestito e depositi tutti in aumento, sono elementi che dipingono una guidance solida per il resto dell’anno. A frenare, seppur in misura comprensibile, sono i risultati dei prossimi 1218 mesi sul fatto dei tassi bloccati. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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