L’inferno della Dogaia | In quattro in una cella Vivere lì è disumano
Un detenuto ha riferito di condividere una cella con altri tre compagni, descrivendo le condizioni come disumane. La cella è molto piccola e sovraffollata. Nei pressi del carcere, l’asfalto brucia sotto il sole di mezzogiorno e alcuni residenti portano a spasso i cani lungo i sentieri vicini, anch’essi esposti alle alte temperature.
L’asfalto della strada antistante alla Dogaia scotta e nei sentieri vicini, battuti dal sole di mezzogiorno, qualche residente accaldato porta a spasso il cane. L’unico pensiero che ti è concesso di formulare è: "Chissà come fanno, i detenuti là dentro". Un interrogativo che risuona ancora più forte nell’assolata mattina di ieri, quando le porte del carcere si sono aperte, insieme a quelle di altri 34 penitenziari in tutta Italia, per accogliere associazioni e istituzioni locali. L’iniziativa, promossa da Alleanza per l’articolo 27 della Costituzione, una rete di realtà impegnate nella tutela dei diritti delle persone detenute, punta a sensibilizzare l’opinione pubblica sulle condizioni delle carceri italiane. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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