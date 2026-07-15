Lettera di Vittoria un’abbonata Atm | In tram tra corse ridotte e senza aria condizionata Chi resta a Milano è di serie B?

Da ilgiorno.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un’abbonata Atm ha scritto una lettera all’assessore alla Mobilità, lamentando corse di tram ridotte e assenza di aria condizionata. La donna si chiede se chi resta a Milano sia considerato di serie B. La missiva è stata inviata anche alla nostra redazione, e pubblicata integralmente.

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