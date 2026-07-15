Un’abbonata Atm ha scritto una lettera all’assessore alla Mobilità, lamentando corse di tram ridotte e assenza di aria condizionata. La donna si chiede se chi resta a Milano sia considerato di serie B. La missiva è stata inviata anche alla nostra redazione, e pubblicata integralmente.

Milano – Riceviamo e pubblichiamo la lettera inviata da Vittoria Picciocchi all’assessore comunale alla Mobilità, Arianna Censi, e per conoscenza anche alla nostra redazione. Picciocchi è un’abbonata di Atm, in calce alla mail indica il numero della sua tessera, e tiene a segnalare le condizioni in cui si viaggia in questi giorni di caldo estremo sul tram 16, ora sostituito dal 19 per via dell’orario estivo. Ecco, oltre all’afa, proprio l’orario estivo è parte del problema denunciato da Picciocchi. Un problema che si ripete di anno in anno. Il testo della mail, allora. La lettera. “Con la presente desidero sottoporre alla vostra attenzione,... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Lettera di Vittoria, un’abbonata Atm: “In tram tra corse ridotte e senza aria condizionata. Chi resta a Milano è di serie B?”

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