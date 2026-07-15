Legge elettorale | l’ombra di Vannacci e lo spettro della crisi

Nella giornata del 15 luglio 2026, alla Camera dei Deputati si è verificato un risultato molto stretto sulla legge elettorale, con 188 voti favorevoli e 187 contrari. La differenza di un solo voto ha evidenziato una divisione politica significativa. La discussione ha coinvolto anche il nome di un generale, che ha suscitato attenzione in relazione alla possibile influenza di figure esterne sul voto. La situazione rimane incerta, con il dibattito ancora aperto e nessuna decisione definitiva presa.

Roma, 15 luglio 2026 – Se Atene piange, Sparta non ride. Sul tabellone della Camera, 188 e 187 sono separati da un solo voto. Politicamente, da una distanza molto più ampia. L’emendamento della maggioranza che avrebbe introdotto le preferenze nella nuova legge elettorale è stato bocciato a scrutinio segreto. Il governo aveva espresso parere favorevole. Fratelli d’Italia lo aveva presentato insieme a Noi Moderati e Udc. Lega e Forza Italia, dopo giorni di esitazioni, avevano annunciato il proprio sostegno. Poi, la sorpresa: i numeri non sono arrivati. Chiariamolo: la bocciatura non equivale a un voto di sfiducia. Il governo non è obbligato a dimettersi e la maggioranza conserva, almeno formalmente, i numeri per continuare a governare. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Meloni e la sfida al 2027: tra legge elettorale e l’ombra di VannacciIl governo sta lavorando a una riforma elettorale che potrebbe rafforzare la posizione della leader di governo fino al 2027.

Legge elettorale, lo scontro sui tempi e l’effetto VannacciCon la nuova legge elettorale, i partiti che non fanno parte dei due principali blocchi rischiano di perdere rilevanza, poiché il voto utile li...

Temi più discussi: Legge Elettorale oggi in Aula. Sì a preferenze anche da Lega, Fi e Vannacci. Il Pd: 'Faremo muro'; Fasci tiratori | Primo flop sulla legge elettorale, ma i guai di Meloni sono appena iniziati; Legge elettorale, preferenze e voto segreto: tutto quello che c’è da sapere sullo Stabilicum; Bonelli: Meloni pensa solo alla legge elettorale.

La maggior parte degli assistiti è italiana, mentre alla Meloni interessa la legge elettorale fatta su misura per diventare Presidente della Repubblica(antifascista). A lei interessa il potere e non come stanno gli italiani. x.com

La legge elettorale mostra le debolezze a destra, l'ipocrisia a sinistraIl voto della Camera sul possibile ritorno delle preferenze dopo 34 anni - l’ultima consultazione elettorale disciplinata dalle preferenze risale al 1992 dello scorso secolo - ha definitivamente messo ... huffingtonpost.it

Legge elettorale, maggioranza ko. Ciriani: Governo va avanti. Voto entro venerdì. LIVELeggi su Sky TG24 l'articolo Legge elettorale, maggioranza ko. Ciriani: 'Governo va avanti'. Voto entro venerdì. LIVE ... tg24.sky.it