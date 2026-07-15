le prime pagine di oggi

Il governo ha subito una sconfitta alla Camera sulla legge elettorale durante una votazione avvenuta martedì. La notizia compare come prima pagina su diversi quotidiani. Contestualmente, si registra una ripresa dell’attenzione su eventi di politica internazionale, tra cui le attività dell’ex presidente degli Stati Uniti e le tensioni nello stretto di Hormuz. Inoltre, la Spagna ha ottenuto una vittoria in ambito sportivo o politico, secondo quanto riportato dalle testate di oggi.

La sconfitta del governo alla Camera sulla legge elettorale, di nuovo Trump e lo stretto di Hormuz, e la vittoria della Spagna La notizia di apertura sui principali quotidiani oggi è la sconfitta della destra di governo in un’importante votazione che si è tenuta martedì alla Camera sulla legge elettorale. Il manifesto titola l’articolo «Bocciatellum» e Il Fatto Quotidiano «Bottarellum», ricalcando in modo ironico i nomi che vengono dati alle leggi elettorali. Un’altra notizia a cui viene dato spazio in prima pagina è la ritrattazione di Donald Trump sul pedaggio da imporre sullo stretto di Hormuz. Sulla Stampa c’è un approfondimento sull’aumento delle temperature in montagna, mentre il Corriere della Sera torna sulle indagini per l’attentato al conduttore di Report, Sigfrido Ranucci. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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