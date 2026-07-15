le nuove classifiche mondiali best ranking per pigato e grant ora il sogno del tabellone negli usa

Lisa Pigato e Tyra Caterina Grant migliorano le loro posizioni nelle classifiche mondiali dopo Wimbledon. La 23enne bergamasca e l’altra giocatrice hanno registrato il loro miglior ranking, avvicinandosi ai tabelloni principali negli Stati Uniti. I dati sono stati aggiornati dal sistema informatico che monitora le classifiche del circuito femminile. Nessun dettaglio sui punti o le posizioni specifiche, ma entrambe continuano a salire nelle graduatorie internazionali.

Continuano a crescere Lisa Pigato e Tyra Caterina Grant nella classifica femminile sfornata dal computer dopo Wimbledon. La 23enne bergamasca e la 18enne vigevanese toccano infatti i loro rispettivi best ranking: Pigato, semifinalista nel ITF50 di Stoccarda due settimana fa e costretta al ritiro nel secondo turno dell’ITF75 francese di Contrexeville, ha toccato il numero 128 Wta, con un guadagno di cinque posti, tali da consolidare la terza posizione fra le italiane nella graduatoria mondiale dopo Jasmine Paolini ed Elisabetta Cocciaretto. Alle sue spalle incombe Grant, protagonista sull’erba londinese, dove si è arrampicata fino al secondo turno, dopo avere superato le qualificazioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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Le nuove classifiche mondiali. Best ranking per Pigato e Grant. Ora il sogno del tabellone negli UsaLa bergamasca raggiunge la posizione numero 128 Wta . La 18enne vigevanese è al 141°. Obiettivo l’Open statunitense. msn.com

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