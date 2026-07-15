Le espulsioni notturne di migranti dall’India verso il Bangladesh

Vengono portati fisicamente oltre un confine sempre più militarizzato e lasciati in una specie di terra di mezzo, mentre anche il Bangladesh cerca di respingerli Da mesi l’India sta espellendo cittadini bangladesi e migranti senza documenti verso il Bangladesh: lo fa perlopiù di notte, portando fisicamente le persone oltre il confine, senza alcun accordo con il governo bangladese. La cosa sta creando una crisi politica fra i due paesi, e tensioni lungo buona parte degli oltre 4.000 chilometri di confine che condividono. Metà di quel confine è nello stato indiano del Bengala occidentale, dove governa il Bharatiya Janata Party (BJP), il partito induista e di destra del primo ministro indiano Narendra Modi. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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