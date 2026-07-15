Durante l’ondata di caldo estivo 2026, mantenersi idratati è fondamentale. Le bevande più efficaci sono acqua e tisane fredde, mentre si sconsiglia il consumo di bevande zuccherate o alcoliche, che possono favorire la disidratazione. Con le alte temperature, è importante bere regolarmente e evitare di attendere la sete, per prevenire problemi legati alla disidratazione. L’attesa di temporali potrebbe portare a un calo delle temperature, ma la corretta idratazione resta prioritaria.

Alle prese con la terza ondata di calore record dell’estate 2026 e in attesa dei primi temporali che porteranno a un abbassamento delle temperature, diventa ancora più importante non trascurare la corretta idratazione. Perché la termoregolazione dell’organismo funzioni al meglio, dunque, occorre bere non solo le quantità adeguate, ma anche bevande che dissetino al meglio. La principale è l’acqua naturale, ma come renderla più piacevole e che alternative scegliere (o non scegliere)? Ecco i consigli degli esperti. Caldo, bere in modo adeguato: quanto?. La prima domanda è sempre relativa ai quantitativi. Se in passato spesso ci si è affidati al... 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Le bevande più dissetanti quando il caldo è insopportabile (e quali evitare)

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5 bevande da non assumere con un'ondata di caldo estremo

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