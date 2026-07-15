Non ci sono prove di congiure o complotti. La narrazione ripete che con pochi soggetti si suppone un convincimento, mentre con molti si ipotizza un'organizzazione. Quando i numeri aumentano, si parla di una cabina di regia, e con decine di migliaia, di un complotto. Tuttavia, non sono emersi elementi concreti a sostegno di queste teorie.

Caro Direttore, nessuna congiura. La narrazione è sempre la stessa: se sono due, uno deve aver convinto l'altro; se sono dieci, c'è un organizzatore; se sono mille, una cabina di regia; se diventano trentamila, scatta il complotto. Ed ecco il paradosso: per qualcuno, tutto questo non può essere accaduto per fede, passione ed esasperazione di un popolo. Deve esserci, per forza, una regia. È un modo tanto comodo quanto antico di evitare la domanda vera. È più facile inventarsi una macchinazione che dare delle risposte. Come quelle poste dal nostro giornale e alle quali “Lotito il Superbo” non risponde. Le tante personalità che hanno aderito alla protesta non possono aver partecipato semplicemente da tifosi: devono avere qualcuno dietro. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - Lazio, nessuna congiura. Più facile inventare complottismi che dare risposte

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