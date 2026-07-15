La mostra ‘L’arte dei Premi’ è aperta ogni sera dalle 20 alle 24 ai Magazzini del Sale di Cervia. L’esposizione, organizzata da Cna di Ravenna e curata dal professor Claudio Spadoni, si svolge con ingresso libero. La mostra si concentra su opere artistiche legate ai premi e alle riconoscenze, ed è visitabile quotidianamente fino a tarda sera.

Prosegue tutte le sere dalle 20 alle 24 a ingresso libero ai Magazzini del Sale di Cervia la mostra ‘ L’arte dei Premi ’, organizzata da Cna di Ravenna e curata dal prof Claudio Spadoni. "‘L’arte dei Premi’ – spiega Spadoni – chiude un ciclo di quattro mostre dedicate al collezionismo d’arte, raccontando questa volta un capitolo spesso trascurato ma tutt’altro che marginale della storia dell’arte italiana del secondo dopoguerra. Sono storie molto diverse tra loro: il Premio Suzzara, nato nel 1948 attorno al tema del lavoro, ha fatto della partecipazione popolare alla giuria un tratto identitario; il Premio Campigna, sorto nel 1955 per... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ‘L’arte dei Premi’ tutte le sere ai Magazzini del Sale

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