L’Alcione fissa i nuovi obiettivi | La B è un sogno ma serve tempo
L'Alcione Milano si prepara per la sua terza stagione consecutiva in ambito professionistico e si concentra sui nuovi obiettivi. La società considera la promozione in Serie B un obiettivo ambizioso ma richiede tempo per realizzarlo. In attesa del 30 luglio, quando saranno annunciati i calendari della Serie C, il team si sta allenando in vista dell'inizio del campionato, previsto per il 21 agosto.
Aspettando il 30 luglio, giorno in cui verranno svelati i calendari della serie C (il campionato partirà il 21 agosto), l’ Alcione Milano torna in campo e si appresta a disputare la sua terza stagione di fila fra i professionisti. Dopo la meritata salvezza da “matricola“ e l’approdo al primo turno dei playoff nell’annata passata, "l’asticella si alza ancora", chiarisce subito il presidente Giulio Gallazzi. Che non vorrebbe sbilanciarsi troppo ma aggiunge: "Siamo reduci da un ottavo posto, quindi dal settimo in poi va bene tutto. Magari con un ulteriore turno di playoff da giocare per toglierci altre soddisfazioni.". Le due paroline magiche,... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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