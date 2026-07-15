L’Alcione fissa i nuovi obiettivi | La B è un sogno ma serve tempo

Notizia in breve

L'Alcione Milano si prepara per la sua terza stagione consecutiva in ambito professionistico e si concentra sui nuovi obiettivi. La società considera la promozione in Serie B un obiettivo ambizioso ma richiede tempo per realizzarlo. In attesa del 30 luglio, quando saranno annunciati i calendari della Serie C, il team si sta allenando in vista dell'inizio del campionato, previsto per il 21 agosto.