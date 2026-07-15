Alonso interviene dopo i contrasti sulle ricerche di Angela, promuove Curro e toglie l'incarico a Don Cristóbal. Intanto Lorenzo insiste con il suo ricatto a Leocadia, che non intende cedere. Le anticipazioni de La Promessa di giovedì 16 luglio, in onda alle 19:40 su Rete 4, raccontano una giornata destinata a cambiare gli equilibri della tenuta. Dopo le tensioni legate alla scomparsa di Angela, Alonso prende una decisione clamorosa che mette da parte Don Cristóbal e affida a Curro un ruolo di primo piano nelle ricerche. Nel frattempo, Lorenzo continua a fare pressione su Leocadia con un ricatto sempre più spietato. Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola: L'angoscia per la scomparsa di Angela continua a crescere a La Promessa. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - La Promessa anticipazioni 16 luglio: Alonso promuove Curro e sostituisce Cristóbal

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