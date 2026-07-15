Un medico di medicina generale ha spiegato che la prevenzione efficace varia in base all’età. Ha sottolineato che non serve sottoporsi a numerosi esami, ma scegliere percorsi di screening mirati. Sono stati indicati diversi test specifici per uomini e donne, con l’obiettivo di ridurre mortalità e migliorare la qualità della vita. L’esperto ha evidenziato l’importanza di adottare programmi di prevenzione adeguati alle diverse fasce di età.

Riduzione della mortalità e incidenza sulla qualità della vita. Non si tratta di “fare tanti esami”, ma di effettuare pochi percorsi ben scelti. Piergiovanni Andreani, medico di medicina generale, indica i diversi screening per uomo e donna. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - La prevenzione giusta per ogni fascia d’età secondo l'esperto

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