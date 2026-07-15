La nuova Nato non nasce ad Ankara

Il vertice della NATO si è svolto senza grandi novità a Ankara. L'incontro, atteso, ha avuto come obiettivo chiarire alcune posizioni, ma non sono emerse decisioni concrete sulle crisi che coinvolgono Europa e Stati Uniti. Dopo l'incontro, non sono stati annunciati accordi o piani di azione. L'evento ha confermato l'assenza di progressi significativi in tema di risposte alle tensioni attuali.

di Giuseppe Romeo – Un Vertice atteso ma non troppo. Un Vertice chiarificatore ma si tratta di comprendere su cosa, considerato che al momento, anzi, subito dopo, sembrava che si discutesse sull’ovvio vestito di un nulla di fatto circa le possibili soluzioni alle crisi che rischiano di trascinare nel fondo di un buco nero Europa e Stati Uniti. Certo, al netto dei Daddy di circostanza profusi nel tempo come hashtag dal segretario della Nato verso il buon Trump, ognuno ha giocato le carte del buon alleato, pronto a superare limiti di spesa e a riarmare arsenali già vuoti e difficilmente colmabili per assenza non solo di un procurement definito, ma di una dottrina di impiego delle forze e dei sistemi. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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CACCIA KAAN ALLA SPAGNA : LA SCELTA CHE POTREBBE FAR ARRABBIARE TRUMP

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