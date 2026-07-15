La "Notte Gialla" di Coldiretti arriva sul litorale domizio. Sabato 18 luglio 2026, a partire dalle ore 20, Piazza Paradiso a Baia Domizia ospiterà l'evento che trasformerà la piazza in un villaggio dedicato all'agricoltura, alla valorizzazione delle produzioni locali e alla cultura del cibo sano. Numerose le aziende agricole del territorio che presenteranno le specialità della cucina e dell'agricoltura casertana, offrendo al pubblico l'opportunità di scoprire e degustare le eccellenze della filiera corta, dai formaggi all'olio, dalla frutta e verdura ai prodotti trasformati, in un'atmosfera estiva che unisce mare, tradizione e qualità. 🔗 Leggi su Caserta.corriere.it

© Caserta.corriere.it - La "Notte Gialla" di Coldiretti arriva sul litorale domizio, sabato 18 la Festa del buon cibo

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