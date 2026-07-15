la musica di albert ai lidi

Alle 21, al Bagno Monnalisa del Camping Florenz al Lido degli Scacchi, si terrà un concerto di un artista con oltre 50 anni di carriera musicale. La serata si svolge in un contesto estivo e ricco di ricordi musicali. L’artista ha mantenuto attiva la sua presenza sul palco per più di cinque decenni, senza interruzioni. L’evento rappresenta un’occasione per ascoltare la musica di un musicista che ha attraversato diverse epoche musicali.

Cinquant’anni di carriera racchiusi in una serata che profuma di estate e di memoria musicale. Questa sera, alle 21, il Bagno Monnalisa del Camping Florenz, al Lido degli Scacchi, ospiterà il concerto di Gianni Albert, artista che ha attraversato oltre mezzo secolo di musica senza perdere la voglia di salire sul palco. La sua è una storia che affonda le radici nella Ferrara del dopoguerra. La passione nasce in famiglia grazie al padre, batterista, fondatore di un gruppo musicale che si esibiva in un locale di Chiesa Nuova. È in quell’ambiente che Albert muove i primi passi, condividendo idealmente il palco con quella Marisa Colomber destinata a diventare famosa con il nome di Nilla Pizzi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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