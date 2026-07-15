Il comune ha ricevuto la bandiera del riconoscimento 2026 da Fiab Grosseto Ciclabile, che premia i comuni impegnati nella promozione della mobilità in bicicletta, nel cicloturismo e nelle politiche sostenibili. La consegna si è svolta nelle ultime settimane, segnando l’ingresso del territorio tra i ComuniCiclabili Fiab. Questo riconoscimento attesta gli sforzi dell’amministrazione nell’investire in soluzioni di mobilità sostenibile e in iniziative a favore dell’ambiente.

Il comune entra tra i ComuniCiclabili Fiab. L’associazione Fiab Grosseto Ciclabile ha consegnato all’Amministrazione comunale la bandiera del riconoscimento 2026, assegnato ai Comuni che investono nella mobilità in bicicletta, nel cicloturismo e in politiche a favore della sostenibilità. Il riconoscimento premia il percorso avviato negli ultimi anni dal Comune, che ha puntato sulla pianificazione della mobilità ciclistica con l’approvazione del Biciplan, sul sostegno alle manifestazioni dedicate alle due ruote e sulla valorizzazione di un territorio sempre più frequentato da ciclisti, escursionisti e appassionati di turismo lento. Tra gli eventi più significativi c’è anche il recente passaggio del Tuscany Trail, che ha portato sul territorio oltre cinquemila partecipanti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La mobilità sostenibile. Il comune diventa ’Ciclabile’. La Fiab assegna la bandiera

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