Keir Starmer ha ricevuto la Légion d’Honneur francese, diventando il primo Primo Ministro britannico a ottenere questa onorificenza da parte di un Presidente francese. La consegna è avvenuta in riconoscimento del suo impegno per la sicurezza europea.

Keir Starmer è diventato il primo Primo Ministro britannico a ricevere la Légion d’Honneur da un Presidente francese, in riconoscimento del suo impegno per la sicurezza dell’ Europa. Emmanuel Macron ha conferito questa storica onorificenza al premier uscente per la sua leadership nella creazione, all’inizio del 2025, della «coalizione dei volenterosi» –un gruppo di Paesi, guidato proprio da Francia e Regno Unito, che si è impegnato a sostenere l’ Ucraina – in un momento critico per il continente. Keir Starmer riceve la Légion d’Honneur: il valore politico dell’onoreficenza. L’unico altro leader inglese ad aver ricevuto un riconoscimento... 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Keir Starmer è stato insignito della Légion d’Honneur francese: è il primo premier britannico a ricevere l’onoreficenza

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Outgoing UK PM Starmer Given France's Top Honour by President Macron: LONDON, July 14

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