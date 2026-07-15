La Juventus sta valutando nuove opzioni per il reparto offensivo dopo che la trattativa con il Paris Saint-Germain per Kolo Muani non si è concretizzata. La società bianconera ha deciso di abbandonare il tentativo di acquistare il centravanti francese e sta considerando altri due nomi di peso. La situazione attuale del mercato ha spinto la squadra a cambiare strategia e a cercare alternative più concrete.

La società bianconera continua a monitorare con attenzione il mercato per rinforzare il proprio reparto offensivo. La trattativa con il Paris Saint-Germain pe r Kolo Muani non si sblocca e ora la Juventus sta seriamente pensando di abbandonare la pista che porta al centravanti francese per virare su altri nomi. Luciano Spalletti necessita di almeno un attaccante e, dunque, l’amministratore delegato Carnevali sta provando ad accelerare per accontentarlo. Balogun (Ansafoto) – Calciomercato.It In queste ore sono spuntano due nomi pazzeschi per il reparto offensivo della Vecchia Signora. Secondo quanto riferito dall’esperto di mercato di Sky... 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Juve, per l’attacco spuntano due nomi pazzeschi: di chi si tratta

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