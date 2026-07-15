Juve per Kolo Muani serve un rilancio L’Aston blocca Dibu Martinez

La Juventus cerca un rilancio per Kolo Muani, con il club che mantiene il nome dell’attaccante francese tra i preferiti. Nel frattempo, un altro club ha bloccato Dibu Martinez, impedendo il trasferimento del portiere. Nessuna trattativa ufficiale è ancora stata confermata, ma le operazioni rimangono in fase di valutazione. La sessione di mercato estivo prosegue con diversi movimenti ancora possibili, mentre le squadre monitorano le possibilità di rinforzo.

Torino, 15 luglio 2026 – Randal Kolo Muani continua a occupare un posto di primo piano nella lista di mercato della Juventus. Il club bianconero considera l'attaccante francese uno dei profili più adatti per completare il reparto offensivo, ma la trattativa con il Paris Saint-Germain resta legata a un aspetto fondamentale: la valutazione economica del cartellino. Mentre la Vecchia Signora sonda anche Mateo Pellegrino del Parma, i dialoghi con Parigi proseguono e la volontà di trovare un punto d'incontro non manca, almeno da parte bianconera. Al momento, però, il PSG non sembra disposto a scendere sotto una richiesta di circa 40 milioni di euro per lasciar partire il giocatore: è questa la cifra alla quale la dirigenza bianconera dovrà arrivare come soglia minima. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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KOLO MUANI È GIALLO! IL PSG DICE SÌ MA IL TOTTENHAM BLOCCA TUTTO

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