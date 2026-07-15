Una veterinaria francese, vestita con una maglietta gialla, si è integrata tra i contradaioli dell’Aquila durante il Palio di Siena, che dopo 34 anni si è svolto di nuovo in via del Capitano. La partecipante ha riferito di essere stata accolta come una di famiglia, nonostante la sfida fosse considerata impegnativa sulla carta. La vittoria ha scatenato festeggiamenti tra i membri della contrada.

Con la sua maglietta gialla si è mimetizzata alla perfezione tra i contradaioli dell’Aquila. Quel colore pian piano le è entrato nel cuore e adesso che il Palio è ritornato in via del Capitano dopo 34 anni, Jenna Viargues è stata travolta dai festeggiamenti. Lei veterinaria, che dal 2024 è stata chiamata in causa dal capitano Duccio Carapelli, è parte in causa di questa vittoria. Tittia e Diodoro sono due fenomeni, ma senza dubbio la sua grande esperienza nel trattare i cavalli è stata determinante. Una prima volta che non si scorda mai, anche se patria, lingua e abitudini sono distanti un migliaio di chilometri da piazza del Campo.... 🔗 Leggi su Corrierefiorentino.corriere.it

Segui gli aggiornamenti su Siena.

© Corrierefiorentino.corriere.it - Jenna Viargues, la veterinaria francese che ha conquistato il Palio di Siena con l'Aquila: «Sulla carta non era un'impresa facile, ma mi hanno accolto come una di famiglia»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

La contrada dell’Aquila ha vinto il Palio di Siena: non lo faceva dal 1992Venerdì, in piazza del Campo a Siena, il cavallo della contrada dell’Aquila ha vinto il Palio della Madonna di Provenzano.

Palio di Siena: vince l’Aquila con il cavallo Diodoro montato da “Tittia”. Un successo che mancava dal 1992L’Aquila ha vinto il Palio della Madonna di Provenzano 2026, con il cavallo Diodoro montato da Giovanni Atzeni, noto come Tittia.