Inter il trasferimento di Palestra al Chelsea ribalta tutto | c’è la cancellazione
L’Inter ha cancellato il trasferimento di Palestra al Chelsea, dopo il mancato accordo per il suo acquisto. La decisione arriva in seguito alla conclusione negativa della trattativa e potrebbe influenzare i rapporti tra il club e l’Atalanta, che detiene il cartellino del giocatore. La situazione ha portato a un cambiamento improvviso nelle trattative di mercato, con l’Inter che ha deciso di non procedere con l’operazione.
Clamorosa decisione in casa nerazzurra dopo il mancato colpo di mercato: ecco cosa sta succedendo. Il mancato acquisto di Palestra da parte dell’ Inter e il conseguente trasferimento del laterale al Chelsea rischiano di compromettere definitivamente i rapporti tra il club caro al presidente Marotta e l’ Atalanta. Non a caso, in queste ore è arrivata una clamorosa decisione proprio dell’Inter. Cristian Chivu, allenatore dell’Inter (Ansa) – Calciomercato.it Secondo quanto raccontato da Sky Sport, la società milanese avrebbe deciso di non partecipare al Trofeo Bortolotti organizzato dall’Atalanta e in programma il prossimo 14 agosto e si sarebbe tirata definitivamente indietro. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
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