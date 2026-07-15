Inter il mercato passa dagli esuberi | a centrocampo l’imperativo è sfoltire

L’Inter sta cercando di ridurre il numero di giocatori in rosa, in particolare a centrocampo, per rispettare i limiti di rosa imposti dal fair play finanziario. Finora, le trattative di mercato non hanno portato a grandi acquisti o cessioni significative, e la sessione estiva di trasferimenti procede con poche mosse ufficiali. La società si concentra sulle uscite per alleggerire la rosa, senza ancora aver concluso operazioni di rilievo.

Non decolla il calciomercato della beneamata: l’inizio della sessione estiva di trasferimenti è stata, fino ad ora, tutt’altro che positiva e, soprattutto, tutt’altro che fortunata: dal no all’ultimo secondo rifilato da Palestra, alle mancate visite mediche di Khalaili, passando per la lentezza dell’operazione Solet dall’Udinese, in nerazzurro è approdato soltanto il futuro vice portiere Provedel. Ma non è solo il mercato in entrata a preoccupare, ma anche quello in uscita: se la situazione di Pavard è da chiarire, ci sono altri giocatori di cui ci sarà ben poco da discutere, soprattutto a centrocampo. Frattesi, Asslani e Akinsanmiro sono dati per sicuri partenti, ma non sono ancora concrete le trattative utili a vederli salutare Appiano Gentile. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

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