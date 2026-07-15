Intelligenza Artificiale segreterie prima guida pratica online | come accedere a Google Gemini e configurarlo in modo sicuro

Notizia in breve

È stato pubblicato il primo video della serie dedicata all’intelligenza artificiale nelle segreterie, focalizzato sull’accesso e sulla configurazione di Google Gemini. Il tutorial guida passo passo attraverso il processo di login e impostazioni iniziali, rivelando come avviare l’uso dello strumento in modo sicuro. La guida si rivolge a chi desidera iniziare a lavorare con l’IA rispettando le regole di sicurezza e conformità.