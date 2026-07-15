Un incendio ha coinvolto lo stabilimento di stoccaggio rifiuti di Migliarino sabato scorso. Ieri si è svolto un tavolo tecnico in Regione, presso l’assessorato all’ambiente, per discutere delle analisi da eseguire. Lo stabilimento, di proprietà di un’azienda che occupa 42 mila metri quadrati, si trova nel Comune di Vecchiano e si occupa di smaltimento di rifiuti di vario tipo. La riunione ha coinvolto le autorità competenti per coordinare le prossime fasi di intervento.

VECCHIANO – Si è riunito ieri (14 luglio) all’assessorato all’ambiente il tavolo di coordinamento dedicato all’incendio che sabato scorso ha interessato lo stabilimento Spedi Srl di Migliarino, azienda che si estende su 42 mila metri quadrati e tratta lo smaltimento di rifiuti di ogni tipo nel Comune di Vecchiano, in provincia di Pisa. All’incontro hanno partecipato anche i sindaci di Vecchiano Massimiliano Angori e di San Giuliano Terme Matteo Cecchelli, i rappresentanti di Arpat e dell’azienda Usl Toscana Nord Ovest, con l’obiettivo di fare il punto sullo stato dei monitoraggi ambientali e sanitari e coordinare le attività nella fase successiva all’emergenza. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Incendio alla ditta di stoccaggio rifiuti di Migliarino, tavolo tecnico in Regione: attesa per le analisi

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