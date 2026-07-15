in olanda si parla di morte del calcio totale

In Olanda, la federazione calcistica ha cambiato il commissario tecnico più di 30 volte negli ultimi anni, mantenendo una rotazione costante. Quando si verifica un cambio in panchina, i nomi dei candidati sono spesso già noti e riciclati nel tempo.

Nessun’altra federazione calcistica ricicla in continuazione i propri commissari tecnici come fa, da ormai più di trent’anni, l’Olanda. È una realtà a cui siamo abituati: quando si parla di un avvicendamento in panchina i nomi sembrano uscire da un novero prestabilito. Ognuno di loro sembra allora costretto a ripetersi, ad andare via bruscamente, accumulando fallimenti e delusioni per poi ritornare dopo pochi anni più vecchio e più intransigente, irrigidito dal tempo. È successo a tre leggende come Louis van Gaal (2000-01 2012-14 2021-22), Dick Advocaat (1992-94 2002-04 2017) e Guus Hiddink (1995-98 2014-15). Più recentemente questo ciclo ineluttabile è toccato anche a Ronald Koeman, in carica dal 2018 al 2020 e poi dal 2023 al 2026. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

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